बांग्लादेश लौटना चाहती हूं : तसलीमा
कोलकाता में बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तसलीमा नसरीन ने बांग्लादेश लौटने की इच्छा व्यक्त की, पर कहा कि वे फिलहाल भारत में रहेंगी। ढाका ने उनके पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं किया है और स्वीडिश पासपोर्ट पर वीजा नहीं दिया है। तसलीमा ने कोलकाता से लौटते समय शहर की यादों और लोगों के प्यार की प्रशंसा की।
कोलकाता, एजेंसी। बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तसलीमा नसरीन ने बुधवार को बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई, लेकिन कहा कि फिलहाल वह भारत में ही रहेंगी क्योंकि ढाका ने न तो उनके पासपोर्ट का नवीनीकरण किया है और न ही उनके स्वीडिश पासपोर्ट पर उन्हें वीजा दिया है। तसलीमा छह दिन की यात्रा के बाद कोलकाता से रवाना हो गईं। जाते-जाते उन्होंने इतना जरूर कहा कि जब भी यह शहर उन्हें बुलाएगा, वह यहां पहुंच जाएंगी। लगभग दो दशक बाद 31 जुलाई को कोलकाता पहुंचीं तसलीमा ने कहा कि वह सुंदर यादों के साथ शहर से जा रही हैं और आम लोगों से मिले प्यार से वह बहुत भावुक हैं।
हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में तसलीमा ने कहा कि मैं 32 साल से निर्वासन में हूं और बांग्लादेश लौटना चाहती हूं। लेकिन मुझे बांग्लादेश वापस जाने की इजाजत नहीं है।
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