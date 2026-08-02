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बांग्लादेश के छात्र आंदोलन ने धोखा दिया : तस्लीमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कोलकाता की बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने दिल्ली में सीजेपी के विरोध प्रदर्शन और बांग्लादेश के छात्र आंदोलन में समानताएं बताईं। उन्होंने कहा कि ढाका का छात्र आंदोलन धोखा था, जिसने शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया। तस्लीमा ने चेतावनी दी कि अब जिहादियों का सत्ता पर कब्जा है।

बांग्लादेश के छात्र आंदोलन ने धोखा दिया : तस्लीमा

तस्लीमा नसरीन वाली खबर के साथ उपयोग करें। दिल्ली में सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन से समानता कीकोलकाता, एजेंसी। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने दिल्ली के कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और बांग्लादेश में वर्ष 2024 हुए छात्र प्रदर्शन की समानताएं बताईं। रविवार को उन्होंने कहा कि ढाका के छात्र आंदोलन ने हमें धोखा दिया। जिसने शेख हसीना की अवामी लीग सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था।तस्लीमा ने कहा कि दिल्ली की एक वीडियो क्लिप ने मुझे बांग्लादेश के छात्र आंदोलन की याद दिला दी। उन्होंने कहा, हमें लगा था कि छात्र आरक्षण (कोटा) प्रणाली को समाप्त करना चाहते थे। शेख हसीना सरकार ने उनकी मांगें भी मान ली थीं, लेकिन अंततः सरकार गिर गई।

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बाद में हमें पता चला कि उस आंदोलन के पीछे इस्लामी कट्टरपंथी थे। इसका परिणाम बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं रहा। तस्लीमा ने कहा कि अब जिहादियों का सत्ता पर कब्जा है।

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