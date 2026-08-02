भारत सरकार अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास रखती है : नसरीन

भारत-बांग्लादेश संबंध अच्छे बने रहने की उम्मीद जताई कोलकाता, एजेंसी। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा कि भारत में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करती है। लेखिका ने एक कार्यक्रम में कहा कि एक सरकार ने उन्हें जाने पर मजबूर किया। दूसरी ने आने नहीं दिया और तीसरी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में अलग-अलग सरकारों की तुलना की। उन्होंने कहा कि मैंने अभी तय नहीं किया है कि मैं कोलकाता में रहूंगी या नहीं। भारत-बांग्लादेश संबंधों पर नसरीन ने कहा कि उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे बने रहेंगे। उन्होंने 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में भारत की भूमिका को भी याद किया। कहा कि हम हमेशा मानते हैं कि 1971 में भारत ने हमारे लिए क्या किया था। लेखिका नसरीन ने उन्हें सुरक्षा देने, स्वागत करने और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पहुंचने पर उनका आभार जताया। कहा कि वह किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन के बजाय महिलाओं की आजादी की वकालत करने आई हैं。