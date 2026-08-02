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भारत सरकार अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास रखती है : नसरीन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा कि भारत में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत-बांग्लादेश संबंध अच्छे बने रहेंगे और भारत की 1971 में बांग्लादेश के लिए मदद का उल्लेख किया। नसरीन ने भारत में समान नागरिक संहिता का समर्थन किया।

भारत सरकार अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास रखती है : नसरीन

भारत-बांग्लादेश संबंध अच्छे बने रहने की उम्मीद जताई कोलकाता, एजेंसी। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा कि भारत में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करती है। लेखिका ने एक कार्यक्रम में कहा कि एक सरकार ने उन्हें जाने पर मजबूर किया। दूसरी ने आने नहीं दिया और तीसरी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में अलग-अलग सरकारों की तुलना की। उन्होंने कहा कि मैंने अभी तय नहीं किया है कि मैं कोलकाता में रहूंगी या नहीं। भारत-बांग्लादेश संबंधों पर नसरीन ने कहा कि उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे बने रहेंगे। उन्होंने 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में भारत की भूमिका को भी याद किया। कहा कि हम हमेशा मानते हैं कि 1971 में भारत ने हमारे लिए क्या किया था। लेखिका नसरीन ने उन्हें सुरक्षा देने, स्वागत करने और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पहुंचने पर उनका आभार जताया। कहा कि वह किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन के बजाय महिलाओं की आजादी की वकालत करने आई हैं。

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यूसीसी का समर्थन किया

लेखिका ने भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का समर्थन किया। कहा कि पिछले 40 वर्षों से वह इसकी वकालत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में धार्मिक कानून महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। वहां हिंदू महिलाओं को पर्याप्त अधिकार नहीं हैं। लेखिका ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। यूनुस के शासनकाल में यह अधिक किया गया था।

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अवामी लीग पर प्रतिबंध सही नहीं

नसरीन ने कहा बांग्लादेश में अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं है। यह जल्द हटना चाहिए। पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था।

सामान्य प्रश्न

तस्लीमा नसरीन ने भारत में किस सरकार का समर्थन करने की बात की?
तस्लीमा नसरीन ने भारत में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करने की बात की।
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