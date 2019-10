तरुण तेजपाल यौन उत्पीड़न केस: कोर्ट में हाजिर नहीं हुई पीड़िता, अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को

गोवा की एक अदालत में सोमवार को पीड़िता की अनुपस्थिति की वजह से तहलका पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले की सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके बाद गोवा की मापुसा कोर्ट ने सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की अगली तारीख तय कर दी। तेजपाल के खिलाफ यह मामला उनकी एक पूर्व महिला सहकर्मी ने दर्ज कराया है।

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने अगस्त माह में तेजपाल की वह अर्जी खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली एक पीठ ने निचली अदालत से मामले की सुनवायी पूरी करने को कहा था। पीठ ने कहा था कि अच्छा होगा कि इसकी सुनवायी छह महीने में पूरी कर ली जाए।

