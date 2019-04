हार्दिक पटेल को थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति ने किया खुलासा, जानें क्यों किया हमला

गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में शुक्रवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को तरुण गज्जर नाम के व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया था। जिसके बाद उन्होंने खुलासा किया कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। तरुण गज्जर ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि, 'अगस्त 2015 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन के समय मेरी पत्नी गर्भवती थी और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। उस समय मुझे आंदोलन की वजह से काफी परेशानियां झेलनी पड़ी और तभी मैंने सोच लिया था कि इस व्यक्ति को एक दिन सबक सिखाऊंगा।'

तरुण गज्जर ने आगे बताया कि, 'अहमदाबाद में हार्दिक की रैली की वजह से एक बार फिर मुझे परेशानी उठानी पड़ी। क्योंकि मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ दवाएं खरीदनी थी, लेकिन उस समय पूरा गुजरात बंद किया गया था। वह कौन है? जो जब चाहे कुछ भी बंद कर सकता है। क्या वो गुजरात का हिटलर है?' एएनआई के मुताबिक सुरेंद्रनगर के एसपी महेंद्र बघेड़िया ने बताया कि, 'हार्दिक को थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता और वह आम आदमी है और उसपर उचित कार्रवाई की जा रही है।'

VIDEO:गुजरात में रैली को संबोधित करते वक्त कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को मारा थप्पड़

Tarun Gajjar: Then again during his rally in Ahmedabad when I had gone to get medicine for my child, everything was shut down. He shuts down the roads, he shuts down Gujarat whenever he wants to, What is he? Gujarat's hitler? (2/2) https://t.co/QXo30wJmAB