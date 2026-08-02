खेल : तन्वी ताइपे ओपन में चैंपियन बनने वाली सबसे युवा खिलाड़ी

युवा भारतीय शटलर तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में वियतनाम की गुयेन को 36 मिनट में हराकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब जीता। वह ताइपे ओपन के इतिहास में सबसे कम उम्र की चैंपियन बनीं और इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं।

बैडमिंटन : भारतीय शटलर ने फाइनल में वियतनाम की गुयेन को 36 मिनट में पराजित किया, करियर का पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब जीता ताइपे सिटी, एजेंसी। युवा भारतीय सनसनी तन्वी शर्मा ने रविवार को ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के रूप में अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब जीता। पंजाब की तन्वी ने फाइनल में वियतनाम की छठी वरीय थुई लिन्ह गुयेन को मात्र 36 मिनट में 21-16, 21-16 से हराकर ट्रॉफी जीती। तन्वी (17 साल और 222 दिन) की उम्र में ताइपे ओपन के इतिहास की सबसे कम उम्र की चैंपियन बनी। उन्होंने ताइवान की महान खिलाड़ी ताई जू यिंग का रिकॉर्ड तोड़ा।

चैंपियन बनने की उपलब्धि तन्वी पिछले 18 साल् में यहां चैंपियन बनने वाली पहली जबकि कुल दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। उनसे पहले 2008 में साइना नेहवाल ने यह उपलब्धि हासिल की थी। तन्वी टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे कम उम्र की फाइनलिस्ट भी बनीं। उन्होंने कोरिया के महान युगल खिलाड़ी ली योंग डे (17 साल 287 दिन, 2006) का 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। तन्वी ने पिछले साल यूएस ओपन सुपर 300 में उप विजेता रही थीं। जीत के बाद भावुक क्षण में तन्वी ने अपना स्वर्ण पदक उतारकर कोच पार्क के गले में पहनाया। इसके बाद दोनों ने साथ में तस्वीरें खिंचवाईं।

खेल का विश्लेषण ड्रॉप शॉट से गुयेन को पछाड़ा : तन्वी ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की। उन्होंने अपने प्रभावी ड्रॉप शॉट से गुयेन को लगातार छकाते हुए 4-1 की बढ़त बना ली। ड्रॉप शॉट और क्रॉस कोर्ट स्मैश का बेहतरीन मिश्रण करते हुए तन्वी ने बढ़त 10-2 तक पहुंचा दिया। गुयेन उनके खेल को पढ़ने और शटल की दिशा का सही आकलन करने में संघर्ष करती नजर आई। इसके बाद तन्वी से लगातार कुछ सहज गलतियां हुईं। इससे गुयेन को वापसी का मौका मिला। इसके बावजूद तन्वी ने दमदार स्मैश लगाकर ब्रेक तक तीन अंक की बढ़त बरकरार रखी। मध्यांतर के बाद तन्वी ने फिर लय हासिल की। दोनों ओर से दमदार स्मैश लगाते हुए 15-9 की बढ़त बना ली। नेट और बैक कोर्ट से कुछ अंक गंवाने के बावजूद उन्होंने पकड़ बनाए रखी। पांच गेम प्वाइंट हासिल करने के बाद उन्होंने क्रॉस कोर्ट स्मैश के साथ पहला गेम अपने नाम कर लिया।

सफलता की कुंजी पिछड़ने के बाद वापसी : कोर्ट बदलने के बाद गुयेन ने तेज शुरुआत करते हुए 3-0 की बढ़त बनाई और तन्वी को पूरे कोर्ट पर दौड़ाया। भारतीय खिलाड़ी ने धीरे-धीरे रैलियों पर नियंत्रण स्थापित किया। शानदार नेट शॉट की मदद से स्कोर 3-3 से बराबर कर दिया। उन्होंने विरोधी को लगातार बैक कोर्ट में धकेलते हुए नेट पर अपने नपे-तुले शॉट से 8-4 की बढ़त बना और ब्रेक तक इसे 11-8 कर दिया। तन्वी ने बढ़त 15-10 और फिर 18-12 तक पहुंचाई। उनके भ्रामक शॉट लगातार उन्हें महत्वपूर्ण अंक दिलाते रहे। 19-12 के स्कोर पर लाइन कॉल को लेकर उनकी चुनौती असफल रही। इसके तुरंत बाद दमदार स्मैश के साथ उन्होंने सात मैच प्वाइंट हासिल कर लिए। शुरुआती तीन मैच प्वाइंट गंवाने के बावजूद तन्वी ने चौथे मौके का फायदा उठाते हुए गेम और मुकाबला अपने नाम कर लिया।

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नंबर गेम

-1 गेम सिर्फ अपने खिताबी सफर तक 17 साल तन्वी ने गंवाया

-18 साल में यहां ट्रॉफी जीतने वाली पहली जबकि कुल दूसरी भारतीय

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::: कोटस ::

'यह खिताब जीतकर मैं बेहद खुश हूं। मुझे जीतने की उम्मीद नहीं थी। मेरा लक्ष्य सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना था। मैंने एक बार में एक मैच पर ध्यान दिया और पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया।' -तन्वी शर्मा

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