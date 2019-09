उन्नाव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्लांट में गैस टैंक फटने से धमाका, दर्जन लोग घायल

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्लांट में टैंक फटने से जोरदार धमाका हुआ। टैंक का वाल्व लीक होने के बाद ये धमाका हुआ। इस घटना में दर्जन भर लोग जख्मी हो गए हैं। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची हैं और प्लांट के आसपास लोगों का आवाजाही रोक दी गई है।

A gas tank has exploded at Hindustan Petroleum Corporation Plant in Unnao. Fire tenders are at the spot. https://t.co/4z3wZcaZcD pic.twitter.com/35bv0tdKiW