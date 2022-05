तमिलनाडुः महंत की पालकी उठाने को लेकर घमासान, विपक्ष बोला- हम खुद निभाएंगे परंपरा

तमिलनाडु के मयिलादुतुरई जिले में मठ के महंत को पालकी पर बिठाकर शोभा यात्रा निकालने की परंपरा है। हालांकि इस बार जिला प्रशासन ने इसे मानव सम्मान के विरुद्ध बताते हुए रोक लगा दी।

इस खबर को सुनें