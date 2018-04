एक और विवादः राज्यपाल के गाल थपथपाने से भड़की महिला पत्रकार, बोली- मैंने कई बार अपना चेहरा धोया 

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिला पत्रकार की गाल थपथपाने पर तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित एक और विवाद में घिर गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक महिला पत्रकार के सवाल पर उसकी गाल थपथपा दी। विपक्षी पार्टी द्रमुक ने घटना को संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति का ‘अशोभनीय’ कृत्य करार दिया। यह घटना उस समय हुई जब 78 वर्षीय राज्यपाल राजभवन में भीड़ भाड़ वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल से जा रहे थे। राज्यपाल की ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

महिला पत्रकार के मुताबिक, इस घटना के बाद उसने कई बार अपना मुंह धोया, लेकिन वो इस बात को भुला नहीं पा रही थी।

I asked TN Governor Banwarilal Purohit a question as his press conference was ending. He decided to patronisingly – and without consent – pat me on the cheek as a reply. @TheWeekLive pic.twitter.com/i1jdd7jEU8 — Lakshmi Subramanian (@lakhinathan) April 17, 2018

महिला पत्रकार ने ट्वीट किया कि, 'मैंने अपना चेहरा कई बार धोया, लेकिन मैं इस भाव से छुटकारा नहीं पा रही। राज्‍यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मैं काफी गुस्‍से में हूं। ये हो सकता है आपके लिए प्रोत्‍साहन का तरीका और दादाजी जैसा रवैया हो, लेकिन मेरे लिए आप गलत हैं।'

Washed my face several times. Still not able to get rid of it. So agitated and angered Mr Governor Banwarilal Purohit. It might be an act of appreciation by you and grandfatherly attitude. But to me you are wrong. — Lakshmi Subramanian (@lakhinathan) April 17, 2018



महिला पत्रकार ने आगे लिखा, ये अव्‍यवहारिक रवैया है। किसी भी अंजान को उसकी सहमति के बिना छूना, खास तौर से महिला को, ये गलत है।

This, moments after he dismissed a barrage of questions about allegations of sexual misconduct against himself. Unprofessional behaviour – and completely uncalled for to touch a stranger without her consent, especially a woman. — Lakshmi Subramanian (@lakhinathan) April 17, 2018

द्रमुक की राज्यसभा सदस्य कनिमोई ने ट्वीट किया, ‘‘अगर संदेह नहीं भी किया जाए तब भी सार्वजनिक पद पर बैठे एक व्यक्ति को इसकी मर्यादा समझनी चाहिए और एक महिला पत्रकार के निजी अंग को छूकर गरिमा परिचय नहीं दिया या किसी भी इंसान द्वारा दिखाया जाने वाला सम्मान नहीं दर्शाया।’’

Even if the intention is above suspicion, a person who holds a public office has to understand that there is a decorum to it and violating a woman journalist’s personal space does not reflect the dignity or the respect which should be shown to any human being. — Kanimozhi (கனிமொழி) (@KanimozhiDMK) April 17, 2018

महिला पत्रकार का आरोप

जानकारी के मुताबिक, एक मीडिया संस्थान में काम करने वाली महिला पत्रकार लक्ष्मी सुब्रमण्यम ने गवर्नर पर गंभीर आरोप लगाया है। घटना केबाद महिला पत्रकार ने ट्वीट कर कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं तमिलनाडु के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित से सवाल पूछ रही थी, तभी उन्होंने मेरी अनुमति के बिना ही मेरे गाल थपथपाए।

क्यों बुलाई गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस

बता दें कि गवर्नर की ओर से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देवांग आर्ट्स कॉलेज की प्रोफेसर नर्मला देवी के मामले को लेकर बुलाई गई थी। दरअसल, इस महिला प्रोफेसर पर आरोप है कि उन्होंने अपनी छात्राओं को अधिकारियों के साथ एडजस्ट करने के बदले पैसे और अधिक नंबर मिलने का प्रलोभन दिया था। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।



उधर शिक्षिका निर्मला देवी पर यह भी आरोप है कि उन्होंने लोगों में राज्यपाल के नाम पर लोगों को भ्रमित किया था। उन्होंने अपने आप को राज्यपाल का करीबी बताया था। हालांकि राज्यपाल ने उनके दावे को सिरे से खारिज कर दिया था।