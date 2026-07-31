दो दशक बाद मां से मिला बंधुआ मजदूर रहा युवक
तमिलनाडु के एक युवक को 23 वर्ष बाद उसकी 68 वर्षीय मां से पुनर्मिलन किया गया। युवक को 2022 में अमृतसर के डेरी फार्म से मुक्त कराया गया था। मानसिक आघात और स्मृति लोप की समस्या से जूझने के बाद, गांव का नाम याद आने पर उसकी पहचान हो पाई। परिवार के साथ पुनर्मिलन के बाद उसे सहायता और मुआवजा दिया जाएगा।
तमिलनाडु के रहने वाले युवक को परिजनों को सौंपा गया पटियाला (पंजाब), एजेंसी। पंजाब में दो दशक तक बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने वाला तमिलनाडु का युवक 23 साल बाद 68 वर्षीय मां से दोबारा मिला। उसे मुक्त कराने के बाद यह पुनर्मिलन संभव हो सका। यह जानकारी पटियाला के उपायुक्त डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि प्रकाश को वर्ष 2022 में अमृतसर जिले के एक डेरी फार्म से बचाया गया था। हालांकि, वह मानसिक आघात और स्मृति लोप की समस्या से जूझ रहा था। इसके बाद धीरे-धीरे उसकी याददाश्त लौटी और उसे गांव का नाम याद आया, जिसके आधार पर उसके परिवार का पता लगाकर उसके परिजनों से उसकी मुलाकात संभव हो सकी।
उपायुक्त डॉ. अग्रवाल ने बताया कि कानूनी औपचारिकताएं और पहचान का सत्यापन होने के बाद प्रकाश को उसके परिवार को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रकाश को मुआवजा और पुनर्वास से जुड़े सभी लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं, उससे बंधुआ मजदूरी कराने वालों पर कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं।
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