तमिलनाडु में प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज केस वापस होंगे
तमिलनाडु सरकार ने नीट परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज सभी मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन के अनुसार, यह फैसला मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के निर्देश पर लिया गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी।
चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु सरकार ने नीट परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज सभी मामले वापस लेने का फैसला किया है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन ने रविवार को बताया कि यह फैसला मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के निर्देश पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएंगे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जल्द जारी की जाएगी। बता दें कि राज्य में नीट विरोधी प्रदर्शनकारियों पर मामले दर्ज किए जाने को लेकर सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ रहा था।
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