Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खेल : चेन्नई ओपन : तमिलनाडु सरकार ने 10 करोड़ रुपये दिए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

चेन्नई ओपन : तमिलनाडु सरकार ने 10 करोड़ रुपये दिए चेन्नई। तमिलनाडु सरकार

खेल : चेन्नई ओपन : तमिलनाडु सरकार ने 10 करोड़ रुपये दिए

चेन्नई ओपन : तमिलनाडु सरकार ने 10 करोड़ रुपये दिए चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई ओपन डब्ल्यूटीए 250 टेनिस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए मंगलवार को 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी। इससे इस वर्ष नवंबर में प्रतियोगिता के आयोजन का मार्ग प्रशस्त हो गया। यह निर्णय मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और तमिलनाडु टेनिस संघ के अध्यक्ष विजय अमृतराज के बीच बैठक में लिया गया। टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए आवश्यक अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये की राशि प्रायोजकों के माध्यम से जुटाई जाएगी। हार्ड कोर्ट पर 2 से 8 नवंबर तक खेला जाने वाला यह टूर्नामेंट नुंगमबक्कम स्थित स्टेडियम में होगा।

ये भी पढ़ें:खेल : सिनसिनाटी ओपन : सेरेना-वीनस को युगल में वाइल्डकार्ड

चेन्नई ओपन का पहला सत्र 2022 में खेला गया था। यह 2023 और 2024 में कैलेंडर से बाहर रहा जबकि 2025 में इसकी वापसी हुई थी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Tamil Nadu Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।