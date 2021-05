तमिलनाडु: कीटनाशक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 4 की मौत और 15 घायल

कोरोना वायरस के कहर के बीच तमिलनाडु में एक बड़ा हादसा हुआ है। तमिलनाडु के कडलूर जिले में कीटनाशक का निर्माण करने वाली कंपनी के कारखाने में आग लग गई। गुरुवार सुबह कीटनाशक मैनुफैक्चरिंग फैक्ट्री में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए हैं। घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Tamil Nadu: 4 people dead, 15 injured in fire at a pesticides manufacturing factory in Cuddalore; Injured admitted to a govt hospital



"Strict action will be taken against factories and companies which don't take steps to control accidents,"

says State Minister CV Ganesan pic.twitter.com/wcZN9lvQJk