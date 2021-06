तमिलनाडु में फिर बढ़ा लॉकडाउन, अब 14 जून तक रहेंगी पाबंदियां

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमिलनाडु में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 14 जून तक राज्य में लॉकडाउन का ऐलान किया। राज्य के टॉप अधिकारियों संग बैठक के करने के बाद यह फैसला लिया गया है। हालांकि, इसस दौरान कर्फ्यू के नियमों में थोड़ी छूट भी दी गई है।

Lockdown extended in Tami Nadu till June 14 with some relaxations: Chief Minister's Office#COVID19 pic.twitter.com/ExSrrM30Ic