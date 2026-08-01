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कावेरी विवाद पर सर्वदलीय बैठक जरूरी : स्टालिन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अपडेट--वीसीके का बयान खबर के अंत में जोड़ा गया है चेन्नई, एजेंसी। मेकेदातु बांध

कावेरी विवाद पर सर्वदलीय बैठक जरूरी : स्टालिन

चेन्नई, एजेंसी। मेकेदातु बांध विवाद को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की आलोचना करते हुए डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। स्टालिन ने ‘एक्स’ पर लिखा कि अकेले कदम उठाने की कोशिश के कारण मुख्यमंत्री विजय अब अलग-थलग पड़ गए हैं। हमने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से कर्नाटक ना जाने का आग्रह किया था। पुराने अनुभवों ने हमें सिखाया है कि जिस राज्य ने साफ तौर पर कह दिया है कि वह तमिलनाडु को पानी नहीं देगा, उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई ही एकमात्र रास्ता है। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि कर्नाटक तमिलनाडु को केवल अतिरिक्त पानी के बहाव के लिए एक ड्रेनेज बेसिन (निकासी क्षेत्र) के रूप में देखता है।

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उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में सभी ने उन्हें पहले ही ऐसी स्थिति की आशंका जताते हुए आगाह किया था। कम से कम अब से मुख्यमंत्री को कावेरी मुद्दे पर सामूहिक विचार-विमर्श के जरिए आगे बढ़ना चाहिए। स्टालिन ने दावा किया कि दो अगस्त को कर्नाटक में सर्वदलीय बैठक बुलाकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपने कार्यों से एकजुटता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने पूछा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक कब बुलाएंगे? क्या वह ऐसा कर सकते हैं या नहीं?वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने भी जोर देकर कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को कावेरी नदी के पानी के विवाद पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। सांसद ने कहा कि तमिलनाडु को अपनी फसलों को बचाने के लिए केंद्र सरकार और कावेरी जल विनियमन समिति के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए।

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