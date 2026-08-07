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तमिलनाडु में केंद्र से उचित कर हिस्सेदारी की मांग का प्रस्ताव पास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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-वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने विधानसभा में पेश किया चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु

तमिलनाडु में केंद्र से उचित कर हिस्सेदारी की मांग का प्रस्ताव पास

-वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने विधानसभा में पेश किया चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में राज्य को न्यायसंगत और उचित हिस्सेदारी देने की मांग का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन द्वारा पेश इस प्रस्ताव में राजकोषीय संघवाद के सिद्धांतों का हवाला देते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष कर हस्तांतरण की मांग की गई है।वित्त मंत्री ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि तमिलनाडु देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उन्होंने कहा कि वित्तीय और सहकारी संघवाद संविधान के मूल सिद्धांत हैं। राज्यों को उनके कर योगदान और विकास संबंधी जरूरतों के अनुरूप केंद्रीय करों में उचित एवं समान हिस्सा मिलना चाहिए।

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प्रस्ताव में कहा गया कि राज्यों को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां प्रभावी ढंग से निभाने के लिए निष्पक्ष कर-वितरण जरूरी है। डीएमके के थंगम थेनारासु ने संशोधन पेश कर प्रस्ताव का समर्थन किया। एआईएडीएमके नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी ने भी प्रस्ताव के समर्थन में बात रखी। विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

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