कोविड ड्यूटी में जान देने वाले डॉक्टरों-फ्रंटलाइन वर्करों के परिवार को 25-25 लाख रुपये मुआवजा देगी तमलिनाडु सरकार

कोरोना से जंग के बीच जान गंवाने वाले 43 डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वर्करों के परिवारों को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उ25-25 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। बुधवार को जारी किए गए बयान में स्टालिन ने कहा है कि मेडिकल स्टाफ को इनाम के तौर पर बोनस दिया जाएगा क्योंकि वे COVID-19 महामारी के दौरान रोगियों के जीवन के लिए दिन-रात संघर्ष कर रहे हैं।

घोषणा के मुताबिक, अप्रैल-मई और जून में जो मेडिकल स्टाफ ड्यूटी पर था उन्हें बोनस मिलेगा। डॉक्टरों को 30 हजार रुपये, नर्सों को 20 हहजार और अन्य स्टाफ को 15-15 हजार रुपये बोनस के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं, ट्रेनी और पोस्ट ग्रैजुएट डॉक्टरों को भी अतिरिक्त 20 हजार रुपये का बोनस मिलेगा।

Tamil Nadu CM announces incentives for medical professionals working during #COVID19 pandemic. For April, May & June, Rs 30,000 will be given to doctors, Rs 20,000 to nurses & Rs 15,000 to other workers. Rs 20,000 will also be given as incentives to PG students & trainee doctors.