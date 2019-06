ई पलानीस्वामी बोले, भाजपा और AIADMK का गठबंधन पहले की तरह जारी रहेगा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर चल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए गुरुवार को कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हमारा गठजोड़ पहले की तरह जारी रहेगा। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा, "हम अब भी उनके साथ गठबंधन में हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। मीडिया क्यों इस पर संदेह पैदा कर रहा है।"

इससे पहले तमिलनाडु में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक ने गुरुवार को दावा किया कि भाजपा के साथ उसके गठबंधन को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही कहा कि दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ दोस्ती ही नहीं विचारधारात्मक निकटता भी है। पार्टी ने यह भी दावा किया कि केंद्र के त्रिभाषी फॉर्मूला को लेकर गलत सूचना फैलाई जा रही है। यह इशारा राज्य में विपक्षी दलों के लिए था जो हिंदी को लागू करने के खिलाफ है।

