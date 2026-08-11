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अपडेट:::::तमिलनाडु विधानसभा में नीट और एफसीआरए के खिलाफ प्रस्ताव पास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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-भाजपा के विधायक ने सदन से वॉकआउट किया चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु

अपडेट:::::तमिलनाडु विधानसभा में नीट और एफसीआरए के खिलाफ प्रस्ताव पास

-भाजपा के विधायक ने सदन से वॉकआउट किया चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु विधानसभा ने मंगलवार को नीट और एफसीआरए संशोधन विधेयक, 2026 के खिलाफ अहम प्रस्ताव पारित किए हैं। दोनों प्रस्तावों के दौरान सदन में भाजपा के एकमात्र विधायक भोजराजन ने विरोध किया। उन्होंने नीट के प्रस्ताव का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।

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नीट के खिलाफ प्रस्ताव

नीट के खिलाफ प्रस्ताव में केंद्र सरकार से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को खत्म करने की मांग की गई। इसमें कहा गया कि स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिला 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री के. जी. अरुणराज ने प्रस्ताव पेश किया। इसमें कहा गया कि राज्य सरकार लगातार मानती रही है कि नीट सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। यह चिकित्सा शिक्षा के मामले में राज्यों के अधिकारों को भी प्रभावित करता है। वहीं, एफसीआरए संशोधन विधेयक 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था और फिलहाल संसद में इस पर विचार चल रहा है। विधेयक में विदेशी फंड से खरीदी गई संपत्तियों के प्रबंधन या निपटारे के लिए एक नामित प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है।

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अल्पसंख्यकों के संस्थानों पर बुरा असर पड़ेगा

तमिलनाडु विधानसभा ने मंगलवार को राज्य सरकार का एक प्रस्ताव पास किया। इसमें केंद्र से प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन बिल को वापस लेने की मांग की गई है। आरोप है कि इससे चैरिटेबल संगठनों की स्वायत्तता और अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों के कामकाज पर बुरा असर पड़ सकता है। स्कूल शिक्षा, तमिल विकास, सूचना और प्रचार मंत्री राजमोहन द्वारा पेश किए गए सरकारी प्रस्ताव में एफसीआरए बिल के प्रावधानों पर गहरी चिंता जताई गई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तमिलनाडु विधानसभा ने किस विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया?
तमिलनाडु विधानसभा ने नीट और एफसीआरए संशोधन विधेयक, 2026 के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया।
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