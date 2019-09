7 घंटे की मशक्कत के बाद महिला के पेट से निकला 7 किलो का ट्यूमर, डॉक्टर भी रह गए दंग

तमिलनाडु में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। डॉक्टरों ने एक महिला का ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के दौरान जो चीजें उसके पेट से निकल कर सामने आईं, उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल, तमिलनाडु में 56 साल की महिला के पेट से 7 किलो का ट्यूमर निकला है। जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, तमिलनाडु में 56 साल की महिला के पेट से 7 किलो का ट्यूमर निकाला गया। ऑपरेशन कोयंबटूर हॉस्पिटल में हुआ। डॉक्टर सेनथिल कुमार ने कहा कि ट्यूमर को निकालने में 7 घंटे लगे। यह एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन था क्योंकि ट्यूमर ने पेट के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था। हालांकि, मरीज अब पूरी तरह से ठीक है।

