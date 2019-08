सात साल के बच्चे के मुंह से निकाले गए 526 दांत

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में सात साल के लड़के के मुंह से 526 दांत निकाले गए हैं। डॉक्टर का मानना है कि ऐसे असामान्य दांतों के पीछे अनुवांशिक लक्षण के अलावा मोबाइल टावर से पैदा होने वाला विकिरण भी एक कारण हो सकता है। बच्चे के मुंह में अब 21 दांत रह गए हैं। असल में सात साल के रवींद्रनाथ के दाएं गाल में कई साल से सूजन थी। पिता एस प्रभुदौस ने बताया कि उन्होंने अनुमान लगाया था कि बेटे के दांतों में सड़न है। लेकिन जब वह बेटे रवींद्रनाथ के दांतों की जांच के लिए डॉक्टर के पास ले गए तो 526 दांत होने की बात सामने आई।

जिस रिपोर्ट से खुद डॉक्टर भी हैरान थे। डॉक्टर और परिवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बच्चे को सर्जरी के लिए तैयार करने की रही। पिछले सप्ताह सर्जरी करके रवींद्र के मुंह में सभी अतिरिक्त दांत निकाल दिए गए हैं, अब उसे मुंह में सूजन या दर्द की समस्या नहीं है। बुधवार को मीडिया के सामने इस केस को लाया गया।

Tamil Nadu: 526 teeth were removed from the lower jaw of a 7-year-old boy at a hospital in Chennai. Dr Senthilnathan says, "A 4x3 cm tumour was removed from the lower right side of his jaw, after that, we came to know that 526 teeth were present there." pic.twitter.com/yBGohNBa7r