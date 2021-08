देश कंधार और हेरात में बंद भारतीय दूतावासों पर ताला तोड़ घुसे थे तालिबानी, अलमारी से खंगाले थे कागजात, जानें क्या साथ ले गए Published By: Shankar Pandit Fri, 20 Aug 2021 09:07 AM शिशिर गुप्ता, एचटी,नई दिल्ली

1 / 2 Taliban 2 / 2 Taliban