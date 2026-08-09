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श्रद्धा वर्मा का अंडर-17 बालिका राज्य स्तरीय फुटबॉल टीम में चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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श्रद्धा वर्मा का अंडर-17 बालिका राज्य स्तरीय फुटबॉल टीम में चयन

पीलीभीत। ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा नौ की मेधावी छात्रा श्रद्धा वर्मा का राज्य स्तरीय फुटबाल प्रतियोगिता की अंडर-17 टीम में चयन हो गया है। उसके चयन होने पर स्वागत किया गया। श्रद्धा ने बरेली क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करेगी। प्रधानाचार्या पूजा छाबड़ा और प्रबंधक देवेंद्र सिंह छाबड़ा ने छात्रा का फूलमालाओं से स्वागत किया। ----

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