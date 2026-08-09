श्रद्धा वर्मा का अंडर-17 बालिका राज्य स्तरीय फुटबॉल टीम में चयन
ओलंपियाडश्रद्धा वर्मा का अंडर-17 बालिका राज्य स्तरीय फुटबॉल टीम में चयनश्रद्धा वर्मा का अंडर-17 बालिका राज्य स्तरीय फुटबॉल टीम में चयनश्रद्धा वर्मा का
पीलीभीत। ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा नौ की मेधावी छात्रा श्रद्धा वर्मा का राज्य स्तरीय फुटबाल प्रतियोगिता की अंडर-17 टीम में चयन हो गया है। उसके चयन होने पर स्वागत किया गया। श्रद्धा ने बरेली क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करेगी। प्रधानाचार्या पूजा छाबड़ा और प्रबंधक देवेंद्र सिंह छाबड़ा ने छात्रा का फूलमालाओं से स्वागत किया। ----
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें