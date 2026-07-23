कोलंबो में लक्ष्य के शतक पर खुशी जताई

प्रमोद डालाकोटी हल्द्वानी। जीएनजी क्रिकेट एकेडमी कमलुवागांजा में क्रिकेट के गुर सीखने वाले लक्ष्य रायचंदानी का श्रीलंका में शानदार प्रदर्शन जारी है। कोलंबो में खेले गए टेस्ट की दूसरी पारी में लक्ष्य ने नौ चौके और एक छक्के की मदद से 100 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली। इससे पहले भी लक्ष्य इस दौरे पर दो वनडे मैचों में अर्धशतक जड़ने के साथ ही पहले टेस्ट में शानदार दोहरा शतक ठोक चुके हैं। उनके कोच अभिषेक कुमार, जीएनजी की डायरेक्टर पूजा कांडपाल, मैनेजिंग डायरेक्टर दिग्विजय कनवाल, बीसीसीआई के पूर्व उपाध्यक्ष महिम वर्मा, सीएयू अध्यक्ष दीपक मेहरा, सचिव किरण वर्मा, नैनीताल क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष सुमित हृदयेश, कोषाध्यक्ष कमल पपनै, अल्मोड़ा क्रिकेट एसोसिएशन सचिव हर्ष गोयल, किशन अनेरिया, लीला कांडपाल, आनंद बिष्ट, संजय चौधरी, अमित कांडपाल आदि ने उनके प्रदर्शन पर खुशी जताई है।