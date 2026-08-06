शिवानी और अश्विन ने थाईलैंड में जीता सोना

जौनपुर, संवाददाता। ताईक्वांडो के खिलाड़ी शिवानी पांडेय और अश्विन पांडेय ने थाईलैंड में आयोजित 9वीं हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप (टी-1 रैंकिंग) में शानदार प्रदर्शन किया है। दोनों खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर न केवल क्षेत्र जनपद और प्रदेश का मान बढ़ाया है। दोनों खिलाड़ी सेंट ज़ेवियर्स वर्ल्ड स्कूल, पट्टीनरेंद्रपुर से जुड़े हैं। 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक थाईलैंड में हुई प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के चार हजार से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में अमेरिका, रूस, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, श्रीलंका, यूएई सहित अनेक देशों के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कड़े मुकाबलों के बीच शिवानी पांडेय और अश्विन पांडेय ने अपने उत्कृष्ट कौशल, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया।