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नेपाल से संचालित सौ करोड़ के जीएसटी फ्रॉड का भंडाफोड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली में एसआईटी ने फर्जी फर्मों के जरिये सौ करोड़ रुपये का जीएसटी फर्जीवाड़ा करने वाले एक सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों में सरगना सागर अग्रवाल सहित पांच लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यह गिरोह नेपाल से संचालित हो रहा था, जहाँ मुख्य ऑपरेटर फरज़ान हाशमी भाग गया था।

नेपाल से संचालित सौ करोड़ के जीएसटी फ्रॉड का भंडाफोड़

बरेली। एसआईटी ने फर्जी फर्में बनाकर बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के जरिए सौ करोड़ का जीएसटी फर्जीवाड़ा करने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। यह सिंडिकेट नेपाल से संचालित हो रहा था, जिसके सरगना और मुख्य ऑपरेटर समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सिंडिकेट के छह अन्य सदस्यों की तलाश भी जारी है। एसपी क्राइम मनीष सोनकर ने प्रेसवार्ता में बताया कि जीएसटी फर्जीवाड़े की जांच को गठित एसआईटी के मुख्य विवेचक कैंट इंस्पेक्टर संजय धीर की टीम ने यह कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपियों में सिंडिकेट का सरगना कर्मचारीनगर निवासी सागर अग्रवाल, गरगइया निवासी फर्म स्वामी एवं मुख्य ऑपरेटर फरजान हाशमी, ख्वाजा कुतुब का विनीत अरोरा, खैरुल्ला गली का अनुज अग्रवाल और नीम की चढ़ाई का शिवम गुप्ता उर्फ लाला शामिल हैं।

इस प्रकरण में राज्यकर अधिकारी अनूप कुमार ने चार सितंबर 2025 को थाना किला में फरजान हाशमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें एफएस ट्रेडर्स फर्म के जरिये करीब 59 लाख रुपये की फर्जी आईटीसी क्लेम करने का आरोप लगाया था। इसमें सद्दाम हुसैन और मो. समद उर्फ शाहरुख को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है। मंगलवार को पांच अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।एसआईटी जांच में सामने आया है कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद फरजान हाशमी नेपाल भाग गया था और वहां ‘संदीप’ नाम से रहने लगा। नेपाल से वह जंगी एप के जरिये सिंडिकेट के संपर्क में था और फर्जी इनवॉइस तैयार करके फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था। यह गिरोह दिल्ली से फर्जी आधार और पैन कार्ड हासिल कर फर्जी फर्में बनाकर डीएम कंपाउंड के सामने खोले गए ऑफिस से कागजी कारोबार दिखाकर फर्जीवाड़ा कर रहा था। गैंग के छह सदस्य अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।

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