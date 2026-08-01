राजस्व वसूली में लाएं तेजी : आयुक्त

सीतामढ़ी में आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने नीलाम पत्र वादों के त्वरित निष्पादन और राजस्व वसूली की समीक्षा की। उन्होंने लंबित मामलों का निष्पादन शीघ्रता से करने, न्यायालय कार्य बढ़ाने और पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। सभी अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई में सुधार लाने का निर्देश दिया गया।

ज्ञान रंजन सीतामढ़ी। नीलाम पत्र वादों के त्वरित निष्पादन और राजस्व वसूली में तेजी लाएं। प्रतिमाह लक्ष्य निर्धारित कर मामलों का निष्पादन करें। उक्त निर्देश शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने दिया।

बैठक में चर्चा उन्होंने सीतामढ़ी और शिवहर जिले में लंबित नीलाम पत्र वादों की स्थिति तथा राजस्व वसूली की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में आयुक्त ने कहा कि लंबित मामलों के निष्पादन में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने नीलाम पत्र पदाधिकारियों को सप्ताह में कम-से-कम तीन दिन नियमित कोर्ट कार्य करने तथा प्रत्येक माह न्यूनतम 50 मामलों के निष्पादन करें। साथ ही सबसे पुराने लंबित मामलों और बड़े बकायेदारों के विरुद्ध प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा।

निर्देशों की पुष्टि उन्होंने वारंटों के त्वरित निष्पादन, कोर्ट फी एवं तलवाना राशि की वसूली तथा पुलिस विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। आयुक्त ने निर्देश दिया कि नीलाम पत्र वादों की सुनवाई नियमित रूप से की जाए और अधिक से अधिक मामलों में ऋण वसूली सुनिश्चित की जाए। आयुक्त ने सभी अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई कर राजस्व वसूली में अपेक्षित सुधार लाने का निर्देश दिया।आयुक्त ने सभी अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई कर राजस्व वसूली में अपेक्षित सुधार लाने का निर्देश दिया।

समीक्षा का परिणाम समीक्षा के दौरान सीतामढ़ी नीलाम पत्र पदाधिकारी अभिराम त्रिवेदी ने बताया कि 31 जुलाई 2026 तक जिले में कुल 10,525 नीलाम पत्र वाद लंबित हैं तथा 833 बॉडी वारंट निर्गत हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 352 मामलों का निष्पादन कर 9 करोड़ 5 लाख 26 हजार 358 रुपये की वसूली की गई है। बैठक में प्रभारी डीएम श्वेता भारती, शिवहर डीएम प्रतिभा रानी, दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। वहीं सभी बीडीओ, सीओ और एसडीओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। इससे पूर्व कलेक्ट्रेट पहुंचने पर आयुक्त को जिला पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑर्नर दिया गया।