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नगर निगम घाट पर डूब रहे पंजाब के शिवभक्त की बचाई जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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रुड़की में कांवड़ मेले के दौरान, पंजाब के शिवभक्त अभिषेक (19) की जान एक सुरक्षाकर्मी की त्वरित कार्रवाई से बच गई। गंगा के तेज बहाव में वह बहने लगा, लेकिन पीएसी आपदा राहत टीम ने तत्काल उसे नदी से बाहर निकाला। श्रद्धालुओं ने राहत टीम की प्रशंसा की और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई।

नगर निगम घाट पर डूब रहे पंजाब के शिवभक्त की बचाई जान

रुड़की। कांवड़ मेले के दौरान मंगलवार को नगर निगम घाट पर स्नान कर रहे पंजाब के एक शिवभक्त की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से जान बच गई। पुलिस के अनुसार अभिषेक (19 वर्ष), पुत्र जयभगवान, निवासी जिला संगरूर (पंजाब), मंगलवार दोपहर गंगा में स्नान कर रहा था। इसी दौरान वह गंगा के तेज बहाव में बहकर डूबने लगा। घाट पर तैनात 40 पीएसी आपदा राहत टीम के सब इंस्पेक्टर इखलाक मलिक और बीजी रुड़की की टीम ने तत्काल नदी में उतरकर युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय रहते किए गए रेस्क्यू के कारण बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद घाट पर मौजूद अन्य शिवभक्तों ने राहत टीम की सराहना करते हुए उनके साहस और तत्परता की प्रशंसा की।

पुलिस ने श्रद्धालुओं से गंगा में स्नान करते समय सुरक्षा नियमों का पालन करने और तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है।

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