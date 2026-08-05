नगर निगम घाट पर डूब रहे पंजाब के शिवभक्त की बचाई जान

रुड़की। कांवड़ मेले के दौरान मंगलवार को नगर निगम घाट पर स्नान कर रहे पंजाब के एक शिवभक्त की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से जान बच गई। पुलिस के अनुसार अभिषेक (19 वर्ष), पुत्र जयभगवान, निवासी जिला संगरूर (पंजाब), मंगलवार दोपहर गंगा में स्नान कर रहा था। इसी दौरान वह गंगा के तेज बहाव में बहकर डूबने लगा। घाट पर तैनात 40 पीएसी आपदा राहत टीम के सब इंस्पेक्टर इखलाक मलिक और बीजी रुड़की की टीम ने तत्काल नदी में उतरकर युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय रहते किए गए रेस्क्यू के कारण बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद घाट पर मौजूद अन्य शिवभक्तों ने राहत टीम की सराहना करते हुए उनके साहस और तत्परता की प्रशंसा की।