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खेल : स्वितोलिना सेमीफाइनल में स्वियातेक से भिड़ेंगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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स्वितोलिना सेमीफाइनल में स्वियातेक से भिड़ेंगी टोरंटो। एलिना स्वितोलिना नेशनल बैंक ओपन के सेमीफाइनल

खेल : स्वितोलिना सेमीफाइनल में स्वियातेक से भिड़ेंगी

स्वितोलिना सेमीफाइनल में स्वियातेक से भिड़ेंगी टोरंटो। एलिना स्वितोलिना नेशनल बैंक ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने सोमवार को रूस की एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा पर तीन सेट की जीत के साथ डब्ल्यूटीए 1000 मैचों में लगातार जीत का सिलसिला 10 तक बढ़ा दिया। अब स्वितोलिना का सामना इगा स्वियातेक से होगा। पिछले दौर में नंबर एक आर्यना सबालेंका को हराने वाली 16वीं वरीय अलेक्जेंड्रोवा ने पहला सेट 6-3 से जीता। लेकिन उसके बाद स्वितोलिना लय में आ गईं। अंत में 9वीं वरीय और 2017 की चैंपियन स्वितोलिना ने दूसरा सेट 6-0 से जीता और तीसरा सेट 6-3 से जीतकर एक घंटे, 33 मिनट में सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया।

स्वियातेक ने 15वीं वरीय दिआना श्नाइडर को 64 मिनट में 6-2, 6-1 से शिकस्त दी।

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