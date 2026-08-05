शपथ ग्रहण समारोह में सौंपे गए दायित्व

कायमगंज, संवाददाता। शकुंतला देवी शिक्षण संस्थान में छात्र परिषद के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार द्विवेदी और विशिष्ट अतिथि प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने विद्यालय प्रमुख, उप प्रमुख, क्रीड़ा प्रमुख, हाउस कैप्टन तथा कक्षा प्रतिनिधियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और उनके दायित्वों से अवगत कराया। विद्यार्थियों को बैज भी प्रदान किए गए। समारोह में स्वागत गीत और समूह नृत्य की प्रस्तुति को खूब सराहा गया। इस मौके पर विद्यालय की प्रबंधिका मोनिका अग्रवाल, अंग्रेजी माध्यम के प्रधानाचार्य अनिल बाबू तिवारी, हिन्दी माध्यम के प्रधानाचार्य सुतीक्षण श्रीवास्तव, उप प्रधानाचार्य प्रभंजन कुमार, जूनियर विंग की प्रधानाचार्य नाहिद जाफरी, संतोष शर्मा, ममता सिंह, लक्ष्मी गंगवार, विकास कुमार श्रीवास्तव, मनीष गौड़, राजीव गंगवार, अजेंद्र कश्यप, महीन खान, सुरभि श्रीवास्तव और ईशू सिंह मौजूद रहे।