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हमीरपुर के स्वराज चांसलर गोल्ड मेडल से सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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0 लखनऊ विवि के 69वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने किया सम्मानित 0 विवि के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को मिलता है चांसलर गोल्ड मेडल फोटो नंबर 13- स्वराज

हमीरपुर के स्वराज चांसलर गोल्ड मेडल से सम्मानित

हमीरपुर, संवाददाता। लखनऊ विश्वविद्यालय के 69वें दीक्षांत समारोह में हमीरपुर के स्वराज शुक्ला को राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने सर्वोच्च सम्मान चांसलर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। यह सम्मान विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को दिया जाता है। जिसने सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो।स्वराज को इसके साथ-साथ दो अन्य गोल्ड मेडल, डॉ.प्रेम नरायन टंडन मेमोरियल गोल्ड मेडल और डॉ.राजकृष्ण गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया। उन्हें ये मेडल एलएलएम में लखनऊ विश्वविद्यालय में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने के कारण दिए गए। इस दौरान मंच पर नीति आयोग के सदस्य प्रो.अभय करंदीकर भी उपस्थित रहे। स्वराज ने यह मेडल आने नाना, माता-पिता को समर्पित किए।

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स्वराज वर्तमान मे एनईटी उत्तीर्ण हैं और जुडिशल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं।बता दें कि स्वराज ने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हमीरपुर से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया है। स्वराज का कहना है कि अगर कड़ी मेहनत की जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कोई छात्र पा न सके। स्वराज ने बताया कि आगे वो पीएचडी करना चाहते हैं लेकिन उनका प्रमुख लक्ष्य जुडिशल एग्जाम है।

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