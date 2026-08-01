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पहचान छिपाकर हिन्दू धार्मिक नामों से कारोबार कर रहे कुछ लोग : महामंडलेश्वर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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गजरौला पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्रानंद गिरि ने कहा कि कुछ लोग हिंदू धार्मिक नामों से कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए मुलायम सिंह यादव को जिम्मेदार ठहराया। स्वामी ने सरकार द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी के एक्शन और छात्र आंदोलन पर विदेशी साजिश की भ्रष्टाचार की बात की।

पहचान छिपाकर हिन्दू धार्मिक नामों से कारोबार कर रहे कुछ लोग : महामंडलेश्वर

गजरौला पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्रानंद गिरि ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता की। कहा कि कुछ लोग अपनी पहचान छिपाकर हिन्दू धार्मिक नामों से कारोबार कर रहे हैं। इस स्थिति पर समाज को विचार करना चाहिए। राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर गोली चलने की घटना का जिम्मेदार तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को ठहराया। कहा कि अब देश की राजनीति राष्ट्रवाद व सनातन के मुद्दों पर आगे बढ़ेगी। विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता सब देख रही है व समय आने पर निर्णय देगी। दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन को साजिश करार देते हुए कहा कि इसमें विदेशी ताकतों की भूमिका की जांच होनी चाहिए।

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यदि कोई दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कहा कि यदि वह सरकारी भूमि व संसाधनों से संचालित है, तो उसका संचालन पूरी तरह सरकार के अधीन होना चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन व कुलपति भी सरकारी व्यवस्था के तहत होने चाहिए। राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ी घटनाओं पर कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

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