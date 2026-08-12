Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एसएस विश्वविद्यालय को मिला एआईएसएचई कोड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

शाहजहांपुर के स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से एआईएसएचई कोड मिला है, जिससे विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय पहचान मजबूत होगी। इससे उच्च शिक्षा के आंकड़े सरकार द्वारा दर्ज किए जा सकेंगे, जिससे छात्रवृत्ति और कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। कुलपति ने विश्वविद्यालय के लिए इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

एसएस विश्वविद्यालय को मिला एआईएसएचई कोड

शाहजहांपुर। स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (एआईएसएचई) कोड मिल गया है। इससे विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक पहचान मजबूत होगी। साथ ही विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं राष्ट्रीय उच्च शिक्षा प्रणाली से जुड़ सकेंगी। एआईएसएचई कोड मिलने के बाद विश्वविद्यालय से संबंधित उच्च शिक्षा के आंकड़े और सूचनाएं राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज एवं संकलित की जा सकेंगी। इससे सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति और विद्यार्थियों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार विद्यार्थियों के शैक्षणिक विवरण और संस्थान से संबंधित सूचनाओं के सत्यापन की प्रक्रिया भी मजबूत होगी।

कुलपति प्रो. पुष्पेंद्र बहादुर सिंह ने एआईएसएचई कोड मिलने पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।