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एसएस विश्वविद्यालय में प्रवेश की तिथि बढ़ी, अब 7 अगस्त तक करें आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब 7 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 8 अगस्त तक संबंधित कॉलेज में जमा करनी होगी। यह निर्णय विद्यार्थियों के हित में लिया गया है।

एसएस विश्वविद्यालय में प्रवेश की तिथि बढ़ी, अब 7 अगस्त तक करें आवेदन

शाहजहांपुर। स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी सात अगस्त तक समर्थ पोर्टल पर 200 रुपये पंजीकरण शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी आठ अगस्त तक संबंधित महाविद्यालय में जमा करनी होगी।कुलपति प्रो. पुष्पेन्द्र बहादुर सिंह के निर्देश पर विद्यार्थियों के हित में यह निर्णय लिया गया है। कुलसचिव वीरेन्द्र कुमार मौर्य द्वारा जारी आदेश के अनुसार तिथि बढ़ाने का उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर देना है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी संबद्ध महाविद्यालयों को संशोधित तिथियों की जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

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साथ ही अभ्यर्थियों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते ऑनलाइन आवेदन और आवश्यक दस्तावेज जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है।

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