अत्यंत सरल हैं भगवान शिव : स्वामी कैलाशानंद गिरी
सावन में मन, वचन और कर्म से सात्विक रहकर करें शिव का जलाभिषेकअत्यंत सरल हैं भगवान शिव : स्वामी कैलाशानंद गिरीअत्यंत सरल हैं भगवान शिव : स्वामी कैलाशान
निरंजनी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज की पूरे सावन चल रही शिव साधना लगातार जारी है। श्री दक्षिण काली मंदिर में आयोजित शिव साधना में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान शिव अत्यंत सरल हैं। उन्हें अपने भक्तों से किसी वैभव की अपेक्षा नहीं होती। केवल एक लोटा जल और बेलपत्र अर्पित करने से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि सावन भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम अवसर है। इस दौरान मन, वचन और कर्म से सात्विक रहकर गंगाजल मिश्रित पंचद्रव्यों से प्रतिदिन भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए।
जलाभिषेक के समय मां पार्वती का ध्यान भी करना चाहिए। इससे भगवान शिव और मां शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त होती है। उनके शिष्य स्वामी अवंतिकानंद ब्रह्मचारी ने बताया कि गुरुदेव प्रतिदिन एक ही आसन पर बैठकर विभिन्न प्रकार के पुष्पों से शिवलिंग का शृंगार करते हैं। इसके बाद करीब 18 घंटे तक निर्बाध रूप से जलाभिषेक करते हुए साधना में लीन रहते हैं। उनकी साधना में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर स्वामी अवंतिकानंद ब्रह्मचारी, स्वामी कृष्णानंद ब्रह्मचारी, बाल मुकुंदानंद ब्रह्मचारी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
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