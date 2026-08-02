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सत्संग और संयम से ही मिलता है जीवन का सच्चा सुख : स्वामी जी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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पेज चार की खबर पेज चार की खबर सत्संग और संयम से ही मिलता है जीवन का सच्चा सुख : स्वामी जी सात सूत्रों को जीवन में उतारने

सत्संग और संयम से ही मिलता है जीवन का सच्चा सुख : स्वामी जी

पेज चार की खबर सत्संग और संयम से ही मिलता है जीवन का सच्चा सुख : स्वामी जी सात सूत्रों को जीवन में उतारने और भगवान के साकार स्वरूप के चिंतन का दिया संदेश चातुर्मास महोत्सव में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पश्चिमी अंधानुकरण से बचने की सीख भभुआ, नगर संवाददाता। चातुर्मास महोत्सव के तहत आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में पूज्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह संसार क्षणभंगुर और दु:खमय है। इसलिए मनुष्य को समय रहते मोह-माया और अहंकार से स्वयं को मुक्त कर भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसार का त्याग नहीं, बल्कि कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आसक्ति का त्याग ही वास्तविक वैराग्य है। भगवान के साकार स्वरूप का चिंतन सामान्य मनुष्य के लिए सबसे सहज और प्रभावी साधना है।

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स्वामी जी के विचार

स्वामी जी ने राजा परीक्षित और शुकदेव जी महाराज के संवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए सात सूत्रों जितासन, जितश्वास, जितक्रोध, जिते्द्रिरय, जितआहार, जितव्यवहार और जितसंग को जीवन में अपनाना आवश्यक है। इनका पालन करने से मन, बुद्धि और चित्त स्थिर होकर भगवान में सहज रूप से लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि मूर्ति, विग्रह और भगवान के साकार स्वरूप का दर्शन मन को शीघ्र एकाग्र करता है, जबकि सूक्ष्म ध्यान साधना का उच्च स्तर है, जिसे निरंतर अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। प्रवचन के दौरान स्वामी जी ने सत्संग की महिमा बताते हुए दो तोतों की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि संगति का प्रभाव मनुष्य के विचार और व्यवहार दोनों पर पड़ता है। जिस प्रकार एक तोता डकैतों की संगति में रहकर हिंसा और लूट की भाषा सीख गया, जबकि दूसरा ऋषियों के आश्रम में रहकर स्वागत और सेवा का संस्कार ग्रहण कर बैठा, उसी प्रकार मनुष्य भी जैसी संगति करता है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। इसलिए सदैव संतों और सज्जनों का साथ करना चाहिए।

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पश्चिमी सभ्यता की चिंता

उन्होंने पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आधुनिकता के नाम पर यदि भारतीय संस्कार, मर्यादा और संस्कृति कमजोर पड़ जाए तो यह समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने सात्विक एवं शुद्ध आहार के महत्व पर बल देते हुए कहा कि शुद्ध भोजन से अंत:करण निर्मल होता है और निर्मल मन में ही भगवान के प्रति सच्ची भक्ति जागृत होती है। प्रवचन के अंत में जीयर स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब मन भगवान में स्थिर होने लगे तो अष्टांग योग के माध्यम से साधना और अधिक सुदृढ़ होती है। उन्होंने श्रद्धालुओं से संयमित जीवन, सत्संग और भगवान के चिंतन को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। फोटो : 2 अगस्त भभुआ-07 कैप्शन : सदर प्रखंड के परसियां चातुर्मास महोत्सव में पूज्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज का प्रवचन सुनते श्रद्धालु

अधिक जानकारी के लिए प्रश्नोत्तरी

स्वामी जी ने जीवन का सच्चा सुख कैसे पाया जाता है?
स्वामी जी ने बताया कि सत्संग और संयम से ही जीवन का सच्चा सुख मिलता है।
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