मंच 1 अगस्त से चलाएगा ‘मैं भी स्वदेशी समर्थक’ अभियान
मुरादाबाद में स्वदेशी जागरण मंच 1 से 21 अगस्त तक 'मैं भी स्वदेशी समर्थक' अभियान चलाएगा। यह एक डिजिटल जागरूकता अभियान है, जिसमें लगभग दो लाख लोगों को जोड़ा जाएगा। बैठक में डा. राजीव कुमार सहित कई नेता उपस्थित रहे।
मुरादाबाद। स्वदेशी जागरण मंच एक से 21 अगस्त तक देशभर में ‘मैं भी स्वदेशी समर्थक’ अभियान चलाएगा। गुरुवार को क्लासिक बैंक्वट हॉल में हुई बैठक में डा. राजीव कुमार ने बताया यह अभियान स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबी भारत अभियान चलाया जाएगा। यह पूरी तरह डिजिटल जन जागरूकता अभियान है। जिला संयोजक नीरज ने कहा मुरादाबाद में इस अभियान से दो लाख लोगों को जोड़ने की योजना है। बैठक में डा. एके अग्रवाल,कुलदीप सिंह, अंजू त्रिपाठी, पूनम चौहान, डा. शशांक सैनी, महेंद्र चौहान, राजेश खन्ना, प्रशांत शर्मा शामिल रहे।
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