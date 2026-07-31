Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मंच 1 अगस्त से चलाएगा ‘मैं भी स्वदेशी समर्थक’ अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

मुरादाबाद में स्वदेशी जागरण मंच 'मैं भी स्वदेशी समर्थक' अभियान 1 से 21 अगस्त तक चलाने की योजना बना रहा है। यह एक डिजिटल जागरूकता अभियान है, जिसका उद्देश्य दो लाख लोगों को जोड़ना है। बैठक में विभिन्न नेता शामिल हुए और इस अभियान के लक्ष्यों पर चर्चा की गई।

मंच 1 अगस्त से चलाएगा ‘मैं भी स्वदेशी समर्थक’ अभियान

मुरादाबाद। स्वदेशी जागरण मंच एक से 21 अगस्त तक देशभर में ‘मैं भी स्वदेशी समर्थक’ अभियान चलाएगा। गुरुवार को क्लासिक बैंक्वट हॉल में हुई बैठक में डा. राजीव कुमार ने बताया यह अभियान स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबी भारत अभियान चलाया जाएगा। यह पूरी तरह डिजिटल जन जागरूकता अभियान है। जिला संयोजक नीरज ने कहा मुरादाबाद में इस अभियान से दो लाख लोगों को जोड़ने की योजना है। बैठक में डा. एके अग्रवाल,कुलदीप सिंह, अंजू त्रिपाठी, पूनम चौहान, डा. शशांक सैनी, महेंद्र चौहान, राजेश खन्ना, प्रशांत शर्मा शामिल रहे।

ये भी पढ़ें:Amroha News: स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देने पर दिया जोर
ये भी पढ़ें:Maharajganj News: युवा सम्मेलन से युवाओं में राष्ट्र चेतना का होगा संचार: सुरजीत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News Digital
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।