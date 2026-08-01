समाज मे नैतिक मूल्यों में आई गिरावट पर चिंता
स्वदेशी जागरण मंच ने हिंदू मॉडल इंटर कालेज से 'मैं भी स्वदेशी समर्थक अभियान' का शुभारंभ किया। डा. राजीव कुमार ने समाज में नैतिक मूल्यों की गिरावट पर चिंता जताई। यह अभियान स्वदेशी उत्पादों व जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
स्वदेशी जागरण मंच ने हिंदू मॉडल इंटर कालेज से अपने‘मैं भी स्वदेशी समर्थक अभियान’का शुभारंभ किया। मुख्य वक्ता डा. राजीव कुमार ने समाज में नैतिक मूल्यों में आ रही गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं में भौतिकवाद, अंधाधुंध वश्चिमीकरण और तकनीकी निर्भरता के कारण संवेदनाएं एवं सामाजिक जिम्मेदारी की भावना कम हुई है। दिल्ली में जंतर मंतर का आंदोलन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जहां नैतिक मूल्य तार तार हुए हैं। स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा चलाया जाने वाला यह अभियान देश के नागरिकों को स्वदेशी उत्पादों, विचारों एवं जीवन शैली से जोड़कर एक आत्म निर्भर, समृद्ध और महान भारत का निर्माण करना है।
संचालन नीलम जैन ने किया। रुद्र प्रताप सिंह का विशेष सहयोग रहा। अंजू त्रिपाठी, नीरल सोलंकी, रेनू गुप्ता पूनम चौहान, कशिश चौहान, अंजना सहगल,प्रशांत शर्मा आदि रहे।
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