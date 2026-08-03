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ब्रजप्रांत में बनेंगे 10 लाख स्वदेशी समर्थक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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स्वदेशी जागरण मंच ने ब्रज प्रांत में 10 लाख स्वदेशी समर्थकों को तैयार करने के लिए अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में डॉ. राजीव कुमार और विधायक विपिन डेविड ने भाग लिया। यह अभियान डिजिटल रूप से 30 अगस्त तक चलेगा। क्षेत्र संयोजक और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई।

ब्रजप्रांत में बनेंगे 10 लाख स्वदेशी समर्थक

स्वदेशी जागरण मंच के प्रांतीय विचार एवं प्रशिक्षण वर्ग हुआ। इसमें अखिल भारतीय अधिकारी राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. राजीव कुमार ने कार्यक्रम में आए लोगों को जानकारी दी। ब्रजप्रांत में दस लाख स्वदेशी समर्थक तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी के उत्तर प्रदेश के ब्रज प्रांत के 10 लाख स्वदेशी समर्थक के लिए अभियान चलाया जाएगा। अतिथि के रूप में स्वदेशी कार्यकर्ता व एटा के विधायक विपिन डेविड उपस्थित रहे। क्षेत्र संयोजक डॉ. अमितेश अमित, क्षेत्र सहसंयोजक कपिल नारंग, प्रांत संयोजक मनोज अग्रवाल राय वाले उपस्थित रहे। इस अभियान के माध्यम से पूरे ब्रज प्रांत के 12 जिलों में आज से में भी स्वदेशी समर्थक यह अभियान शुरू हो गया है।

जो पूरी तरह डिजिटल है और 30 अगस्त तक इस अभियान के माध्यम से 10 लाख समर्थक तैयार करने हैं।वर्ग में प्रांत सह संयोजक के रूप में उमाकांत तिवारी की घोषणा की गई। सुंदर व्यवस्थाओं के लिए एटा की टीम को धन्यवाद दिया गया। एटा के जिला संयोजक ने के सभी का आगंतुकों आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आगरा ,फिरोजाबाद ,कासगंज के पदाधिकारी की घोषणा की गई। वंदेमातरम के साथ वर्ग का समापन हुआ। सुशील चौहान, अभिनव कश्यप, सावित्री शर्मा, प्रतिभा शाक्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

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