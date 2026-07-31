आईडीटीआर में स्वच्छता पखवाड़ा शुरू, 13 अगस्त तक होंगे विभिन्न कार्यक्रम
गम्हरिया में इंडो डैनिश टूल रूम में स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत हुई। जीएम रविन्द्र कुमार ने कहा कि हर नागरिक की भागीदारी स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए जरूरी है। कार्यक्रम में स्वच्छता की शपथ के साथ कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पौधरोपण और सफाई अभियान शामिल हैं।
गम्हरिया। इंडो डैनिश टूल रूम (आईडीटीआर) में गुरुवार से स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जीएम रवीन्द्र कुमार ने कहा कि स्वच्छता स्वस्थ जीवन और स्वच्छ पर्यावरण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है। स्वच्छता किसी दबाव का नहीं, बल्कि अच्छी आदत और बेहतर जीवनशैली का हिस्सा होनी चाहिए। उन्होंने व्यक्तिगत, कार्यस्थल और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए पंकज कुमार ने बताया कि 30 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले पखवाड़े के दौरान पेंटिंग, निबंध, स्लोगन लेखन, सेमिनार, पौधरोपण और सफाई अभियान सहित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
कार्यक्रम की शुरुआत में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं ने स्वच्छता की शपथ ली। इस अवसर पर अमित कुमार, प्रवीण कुमार पटनायक, केसी पाल, ओम प्रकाश पांडेय, ए.के. श्रीवास्तव समेत आईडीटीआर के अधिकारी, कर्मचारी और छात्र-
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