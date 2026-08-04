अनियंत्रित होकर कार गिरी खाई में, चार की हालत गंभीर
सोमवार शाम करीब 6.30 बजे, कूरेभार, सुलतानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार एसयूवी कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपीडा और एंबुलेंस की टीम ने तुरंत राहत कार्य किया और घायलों को अस्पताल पहुँचाया। पुलिस मामला जांच कर रही है।
कूरेभार, सुलतानपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सोमवार शाम करीब 6.30 बजे तेज रफ्तार एसयूवी कार अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे खाई में जा गिरी। हादसा गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अरवल कीरी करवत स्थित एयर स्ट्रिप के समीप 127वें किलोमीटर पर हुआ। हादसे में कार सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही यूपीडा की टीम और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। राहत एवं बचाव कार्य करते हुए सभी घायलों को खाई से निकालकर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कूरेभार पहुंचाया गया। वहां डॉ. जहीर खान एवं उनकी टीम ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। गंभीर चोटों को देखते हुए चारों घायलों को बेहतर इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज, सुलतानपुर रेफर कर दिया गया।
घायलों की पहचान वाहन चालक संतोष कुमार निवासी बस्ती, श्रेयांश मोहन दास पुत्र सोमेंद्र मोहनदास निवासी गोलघाट, गोरखपुर, विनय पांडेय पुत्र दिलीप पांडेय निवासी गोरखपुर तथा छोटू निवासी बस्ती के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर कूरेभार थाना प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र सिंह भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया। उन्होंने चिकित्सकों से उपचार की जानकारी प्राप्त करते हुए सभी घायलों को सुरक्षित मेडिकल कॉलेज भेजवाने की व्यवस्था कराई। हादसे के दौरान यूपीडा के कर्मचारी भी राहत एवं बचाव कार्य में सक्रिय रहे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कार अचानक असंतुलित होने के कारण एक्सप्रेसवे से नीचे जा गिरी। हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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