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चोरगलिया में युवक ने फंदा लगाकर जान दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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हल्द्वानी के चोरगलिया निवासी 35 वर्षीय शेर सिंह ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना का कारण स्पष्ट नहीं है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। शव का पोस्टमार्टम आज परिजनों की मौजूदगी में किया गया।

चोरगलिया में युवक ने फंदा लगाकर जान दी

संतोष जोशी हल्द्वानी। चोरगलिया निवासी एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटककर जान दे दी। घटना की स्पष्ट वजह सामने नहीं आ सकी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।जानकारी के मुताबिक तल्ला पचौनिया, चोरगलिया निवासी 35 वर्षीय शेर सिंह पुत्र टीका सिंह ने सोमवार शाम अज्ञात कारणों के चलते घर में ही सुसाइड कर लिया। उन्होंने दुपट्टे का फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। हालांकि यह आत्मघाती फैसला उन्होंने क्यों लिया, इसकी पुलिस जांच कर रही है। परिजनों की मौजूदगी में शव का मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम किया गया। एसओ चोरगलिया तारा राणा ने बताया कि परिजनों से पूछताछ की जा रही है।

घटना कोई ठोस कारण अब तक नहीं मिला है।

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