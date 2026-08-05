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विवाहिता का फांसी के फंदे से लटकता मिला शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में एक बीस वर्षीय विवाहिता का घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकता हुआ शव मिला। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।

विवाहिता का फांसी के फंदे से लटकता मिला शव

रायबरेली,संवाददाता। मिल एरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली बीस वर्षीय विवाहिता का बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकती मिली। जानकारी होने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर गए। जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरु कर दी। मिल एरिया थाने के राघनपुर गांव की रहने वाली बीस वर्षीय विवाहिता गुड़िया पत्नी शिवलाल का बुधवार को फांसी के फंदे से लटकती मिली। विवाहिता के फांसी के फंदे से लटकता देखकर परिजनों में हड़कंप मच गया।

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आनन-फानन घर के लोग उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए। जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मिल एरिया थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मामले में अभी तक उन्हें कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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