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एसएसबी, पुलिस, आईबी व एलआईयू ने सीमा क्षेत्र में शुरू की संयुक्त जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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भारत-नेपाल सीमा पर जरवा क्षेत्र में एक सीमा शुल्क चौकी पर 22 किलोग्राम संदिग्ध पदार्थ की बरामदगी से सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं। प्रशासन और सुरक्षा बलों ने संयुक्त जांच शुरू कर दी है और आरोपी युवक की तलाश जारी है। बरामद सामग्री का नमूना लैब में भेजा गया है, जिससे आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।

एसएसबी, पुलिस, आईबी व एलआईयू ने सीमा क्षेत्र में शुरू की संयुक्त जांच

जरवा, संवाददाता। भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े जरवा क्षेत्र में सीमा शुल्क (कस्टम) चौकी पर करीब 22 किलोग्राम संदिग्ध पदार्थ मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। बरामदगी के बाद प्रशासन, पुलिस, एसएसबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी), एलआईयू तथा सीमा शुल्क विभाग ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए संयुक्त जांच शुरू कर दी है। बरामद पदार्थ का नमूना केंद्रीय राजस्व प्रयोगशाला (सीआरसीएल), नई दिल्ली भेज दिया गया है। अब सभी की नजर लैब रिपोर्ट पर टिकी है, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 11 बजे एक नेपाली युवक ई-रिक्शे से बालापुर की ओर जा रहा था।

सीमा से लगभग पांच किलोमीटर दूर स्थित सीमा शुल्क चौकी पर नियमित जांच के दौरान तैनात दीवान अतुल ने उसे रोककर तलाशी ली। जांच में युवक के पिठ्ठू बैग से करीब 22 किलोग्राम संदिग्ध पदार्थ बरामद हुआ। इस दौरान चौकी पर अन्य स्टाफ मौजूद नहीं होने का लाभ उठाकर आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद उसकी तलाश तेज कर दी गई है। जांच के दौरान एक और संदिग्ध पहलू सामने आया। बताया गया कि घटना के समय एक अज्ञात कार सवार व्यक्ति ने चौकी पर तैनात दीवान की तस्वीरें भी खींचीं। सुरक्षा कारणों और परिस्थितियों को देखते हुए संबंधित कर्मी का स्थानांतरण बढ़नी कर दिया गया है। वहीं सीमा शुल्क विभाग ने चौकी पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिपाही दीपक की तैनाती कर दी है। फिलहाल सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी कर दी गई है। भारत-नेपाल सीमा से जुड़े संवेदनशील रास्तों, पगडंडियों और आवागमन वाले मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम के हर पहलू की जांच में जुटी हैं ताकि सीमा के रास्ते होने वाली किसी भी अवैध गतिविधि पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। बरामद संदिग्ध पदार्थ का नमूना केंद्रीय राजस्व प्रयोगशाला नई दिल्ली भेज दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार करीब एक सप्ताह में रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट से ही यह स्पष्ट होगा कि बरामद पदार्थ मादक पदार्थ, रसायन या कोई अन्य प्रतिबंधित सामग्री है। इसके बाद ही मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और संबंधित धाराएं तय की जाएंगी।

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