संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, कत्ल का आरोप

उन्नाव के हिन्दूखेड़ा गांव में एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से लटका मिला। मृतका के परिजनों ने दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए हत्या का संदेह जताया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच करने का आश्वासन दिया।

उन्नाव। सोहरामऊ थाना क्षेत्र के हिन्दूखेड़ा गांव की रहने वाली विवाहिता का शव बुधवार दोपहर संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका के मायके पक्ष ने दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या कर शव को फंदे से लटका कर आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया है।

परिजनों का आक्रोश गुरुवार शाम पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने आक्रोशित होकर हंगामा किया और वहां लगे दरवाजे के शीशे तोड़ दिए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा कर मामला शांत कराया। अचलगंज थाना क्षेत्र के पड़री कला गांव के रहने वाले राम प्रसाद ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2021 में अपनी इकलौती बेटी पूनम की शादी सोहरामऊ थाना क्षेत्र के हिन्दूखेड़ा गांव निवासी स्व. संजीवन रावत के बेटे परवेश के साथ की थी। बुधवार दोपहर परवेश ने फोन कर बताया कि पूनम ने फांसी लगा ली है। सूचना मिलने पर जब मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे तो पूनम का शव घर में रखा हुआ था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मृतका के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या करने के बाद शव को फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप दिया गया। उनका कहना है कि करीब आठ दिन पहले दामाद ने फोन कर दो लाख रुपये की मांग की थी। रुपये न मिलने पर बेटी की हत्या कर दी गई।

परिवार खर्च मृतका की मां रामादेई ने भी ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी की जान ले ली गई। परिजनों ने पति परवेश के अलावा सास राजदुलारी, जेठ गुड्डू, जेठानी शैलू तथा विवाहित ननद ज्योति और लक्ष्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि मृतका पूनम का देवर राजेश अहमदाबाद में नौकरी करता है। पूनम अपने पीछे चार छोटे बच्चों शिवम, अनन्या, अनाया और आयुष को छोड़ गई है, जिनके सिर से मां का साया उठ गया। थाना प्रभारी अरविंद पांडेय ने बताया कि महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मायके पक्ष से तहरीर मिलने पर नियमानुसार केस दर्ज कर जांच की जाएगी।

पंचायतनामा में देरी शाम तक पंचायतनामा की कार्रवाई न होने से किया था हंगामा: बुधवार दोपहर पूनम की मौत के बाद पुलिस ने लापरवाही की सारी हद तोड़ दी। गुरुवार शाम चार बजे तक पंचायतनामा की कार्रवाई नहीं कर सकी। जिसको लेकर आक्रोशित परिजनों ने हंगामा करते हुए पोस्टमार्टम हाउस में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस के समझाने पर परिजन शांत हुए। उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो सकी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग से मौत होने की पुष्टि हुई है। डॉक्टर ने एहतियान जांच के लिए विसरा सुरक्षित कराया है.