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बोलानी में कॉलेज छात्रा का शव फंदे से लटका मिला, पुलिस जांच में जुटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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गुवा के बोलानी थाना क्षेत्र में एक घर में तानिया ठाकुर का शव फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। वह बड़बिल कॉलेज की छात्रा थी और पार्ट-टाइम काम कर रही थी। परिवार के अनुसार, वह रविवार रात पढ़ाई करने गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

बोलानी में कॉलेज छात्रा का शव फंदे से लटका मिला, पुलिस जांच में जुटी
बोलानी में कॉलेज छात्रा का शव फंदे से लटका मिला, पुलिस जांच में जुटी

गुवा। बोलानी थाना क्षेत्र के टाउनशिप मुख्य बाजार के समीप सोमवार सुबह एक घर में युवती का शव फंदे से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।मृतका की पहचान तानिया ठाकुर के रूप में हुई है। वह बड़बिल कॉलेज की छात्रा थी और पढ़ाई के साथ बड़बिल की एक निजी कंपनी में पार्ट-टाइम कार्य भी करती थी। परिजनों के अनुसार, रविवार रात वह अपने कमरे में पढ़ाई करने गई थी। देर रात जब परिवार के लोग कमरे में पहुंचे तो वह फंदे से लटकी मिली।

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई।बोलानी थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मौत के कारणों को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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