संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत, शव पोस्टमार्टम को भेजा

झिंझाना। थाना क्षेत्र के गांव नोनांगली में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान पुलिस ने हस्तक्षेप कर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। बुधवार को पुलिस को एक युवक द्वारा सूचना मिली थी कि क्षेत्र के गांव नौनागली में युवती की मौत के बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती जांच की तो युवती के गले पर गहरे निशान दिखाई दिए। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।मृतका

के पिता सुधीर ने बताया कि वह परिवार के साथ शामली के मंडी गेट के सामने रहता है, जबकि गांव नोनांगली में उनका पैतृक मकान है। सुबह बेट गरिमा की दादी उसे जगाने गई थीं, लेकिन वह नहीं उठी। इसके बाद घर पर चिकित्सक को दिखाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए गांव आये थे और अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तभी पुलिस पहुंच गई। मृतक की दो महीने पहले इंगेजमेंट सोरम निवासी युवक के साथ हुई थी । दो-तीन महीने बाद शादी होने वाली थी । पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए फौरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले में दोनों पहलुओं मौत या ओनर किलिंग पर जांच कर रही हैं। वहीं मामले को लेकर क्षेत्र में भी तरह तरह की चर्चा हो रही है। थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना ने बताया कि हिमांशु नामक युवक ने फोन कर सूचना दी थी कि युवती की हत्या कर परिजन गांव नोनांगली में अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना देने वाले युवक से भी पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।