संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत
जहानाबाद में 23 वर्षीय युवती शिवानी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। परिजनों ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की सही जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मिलेगी।
जहानाबाद। संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भिजवाया है। थाना जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम निजामडांडी निवासी 23 वर्षीय शिवानी पुत्री रतनलाल सोमवार को परिजनों नेजहानाबाद सीएचसी में भर्ती कराया गया। जहानाबाद सीएचसी में उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई। परिजनों ने इसकी सूचना जहानाबाद पुलिस को दी। सूचना मिलने पर जहानाबाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद जयशंकर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें