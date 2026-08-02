पानी की टंकी के पास युवक का शव मिलने से सनसनी
श्रावस्ती में युवक कप्तान शुक्ला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। वह शनिवार को बैंक जाने के लिए घर से निकले थे और देर रात तक वापस नहीं लौटे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मोबाइल फोन गुम होने से संदिग्धता बढ़ गई है। परिवार में शोक का माहौल है।
श्रावस्ती,संवाददाता। नवीन मॉडर्न पुलिस थाना श्रावस्ती क्षेत्र में शनिवार देर रात एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच कर घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नवीन मॉडर्न पुलिस थाना श्रावस्ती क्षेत्र के ग्राम बेल्हा राघव के मजरा बंजरही निवासी कप्तान शुक्ला (32) पुत्र संतराम शनिवार दोपहर करीब तीन बजे इंडियन बैंक जाने की बात कहकर घर से निकले थे। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान रात करीब 11 बजे गांव के बाहर पानी की टंकी के पास उनका शव पड़ा मिला। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक जय हरि मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया。
पूर्व जांच
प्रारंभिक जांच में घटनास्थल से करीब 250 मीटर दूर मृतक की बाइक बरामद हुई, जबकि मोबाइल फोन गायब बताया जा रहा है। पुलिस मोबाइल की तलाश करने के साथ-साथ घटना के सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है।
परिवार की स्थिति
मृतक अपने पीछे पत्नी और तीन छोटे बच्चों नीतीश (12 वर्ष),रिया (8 वर्ष) और नितिन (4 वर्ष) को छोड़ गए हैं। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में शोक का माहौल है।पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मौत के कारणों का पता लगाने के लिए गहन जांच जारी है।
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